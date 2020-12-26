新冠肺炎：塞爾維亞機師染疫身亡　曾載中國抗疫專家

中國抗疫專家今年3月曾到塞爾維亞，協助當地新冠肺炎的防控工作，由機師弗拉尼奇（Svetislav Vranic）負責接待和駕駛飛機接送。惟當地傳媒報道指，弗拉尼奇於周四（24日）確診新冠肺炎後，不治身亡。

弗拉尼奇的妻子前幾日曾表示，丈夫因需要使用呼吸器，無法接受採訪。她續稱，懷疑丈夫在飛行任務中被感染新冠病毒，「說實話這風險很大」。當地媒體報道指，弗拉尼奇被譽為「在人民最艱難時刻挺身而出的英雄」。

今年3月，塞爾維亞總統宣布接受中國抗疫援助，弗拉尼奇負責駕駛飛機，將首批中國抗疫專家接載到塞爾維亞。中國抗疫專家團隊抵達當地機場後，弗拉尼奇曾表示，「我非常高興，能夠執行如此有挑戰性的任務」。

此外，隨着新冠疫苗逐步供市民接種，阿根廷傳出將向中國購買1,500萬疫苗。惟據當地傳媒報道，該國駐華大使克萊科勒爾（Luis María Kreckler），因「採購中國疫苗不力」，更赴海南島度假，傳出或撤換駐華大使的消息。惟克萊科勒爾否認自己離開北京，又稱沒有接到回國的消息。有媒體認為，事件與政府內部矛盾有關。