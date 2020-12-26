《長江保護法》明年3月實施　限制捕撈採沙範圍

十三屆全國人大常委會會議周六（26日）表決通過《長江保護法》，將於明年3月1日起施行。保護法除了提及長江的規劃與管控、生態環境修復外，亦就民眾關心的非法捕撈、非法採沙的問題，限制其活動範圍。

保護法提到，為了加強長江流域生態環境保護和修復，資源合理高效利用，遂推行該法以形成保護「母親河」的硬約束機制。當中明確，在長江流域水生生物保護區全面禁止生產性捕撈；在國家規定的期限內，長江平流和重要支流、長江河口規定區域等重點水域，全面禁止天然漁業資源的生產性捕撈。

針對長江流域非法採沙問題，法律提出，嚴格控制採沙區域、採沙總量和有關區域內的採沙船舶數量。禁止在長江流域的非法採沙區和禁採沙期從事有關活動，並規定開展非法採沙聯合執法工作。

保護法指出，將建立長江流域協調機制，以統一指導、統籌協調長江保護工作，同時為保護長江水環境，加大對水污染防治、監管力度。當局會加快重點地區危險化學品生產企業搬遷改造等推動綠色發展的相關規定，並明確違法行為的懲處，以法律武器保護「母親河」。