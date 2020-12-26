澳洲節目主持謬論　指華因禁煤炭進口致民眾捱冷

中國和澳洲爆發貿易戰之際，近日澳洲媒體不斷炒作「中國將封鎖澳煤炭進口」的消息。澳洲有電視台節目主持更發表驚人言論，指超過10億中國人正在嚴寒中憤怒地掙扎，就是因為中國幼稚地抵制澳貨！」

有關言論是澳洲天空新聞晚間節目主持人史密斯（Chris Smith）上周五（18日）發表。他稱，中國先是停止進口澳洲產品，然後加徵超高關稅，他們以此為樂，但這件事恰恰咬到了他們的痛處。他解釋稱︰「當70艘滿載價值10億美元（約78億港元）的高質量煤炭的澳洲貨船，無法在中國靠岸卸貨時，猜猜怎麽著？中國鬧電荒了！」

史密斯又指，中國的一些地區氣溫都降到攝氏零下40度了，就是那些拉閘限電的地方。他更聲稱：「中國人再也買不到澳洲的商品了，我們的產品幾十年來深受中國人喜愛。也許這波反向操作能讓中國尊重我們澳洲，並重啟政府間的溝通渠道。」

進入12月後，湖南、江西、浙江等地的確出了限電通知，但限電的省份和城市大都在南方，因此有中國媒體反駁指，根本不存在史密斯所謂的「零下40度」地區；而且中國從澳洲進口煤碳比例非常小，因此導致中國鬧電荒的言論是沒有根據。