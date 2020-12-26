23歲台女「大腸長到心臟」　17天無排便惹熱議

「我的大腸長到心臟去了！」，一篇以此為題的文章，近日在台灣社交網大受熱議。發文者是桃園市一名23歲的年輕女子，她透露，自己因長期便秘導致免疫系統變差，尤其是在感冒時就會進一步惡化，上網搜尋才得知或與腸道機能有關。她花費到醫院做X光檢查後，才知道身體異於常人，大腸長度甚至擠至上胸、接近心臟的位置。

發文女網民周六（26日）向台媒透露，自小就有便秘的問題，不論怎麼灌水、吃蔬菜水果都沒有改善，且最高紀錄竟達到17天沒有排便。至今年10月，她到醫院檢查真相卻讓其吃驚，「我的大腸長到心臟去了，最後一段腸子已經沒有皺摺，應該是長年糞便累積在那一段的關係」。惟醫生因怕會有後遺症，不建議她把大腸切除。當事人表示，希望找到一勞永逸的方法，解決腸道的痛苦。

文章曝光後，吸引不少網民討論，「可以去看一下正常比例的大腸模型就知道差多少了」、「17天也太可怕了」、「大腸位置可以這跑成樣子，怕」。有兩名感同身受的網民表示，「我跟你一模一樣！喝水吃香蕉喝牛奶，但維持一周一次已經很勉強了」；「我有一樣的經驗，但沒想到你比我還厲害」，該名網民又建議，今年9月切除部分大腸後，情況才有所改善，但飲食還是需要很注意，不然一樣會便秘。