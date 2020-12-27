內地生用港澳台留學生浴室被斥無資格　引網民熱議

內地傳媒上周五（25日）報道，一名中國政法大學的碩士學生近日在微博發文，以《我今天在法大遇到的特權階級》為題，講述自己近日經歷，因前往港澳台留學生的浴室洗澡，而遭老師質問「你有資格嗎？」等。她透過發文批評，質疑校方區別對待、縱容港澳台同學持有特權，引起廣泛關注。校方事後回應，將採取措施進一步改善服務和管理工作。

網名「勤奮的取信」的同學在文中指出，大學研究生院1號樓的2、3、4層，是供留學生和港澳台學生居住，且配有24小時單間浴室，內地學生則使用地下的公共澡堂。惟上周二（22日）公共澡堂停水，她與室友情急之下到2樓浴室洗澡。但臨走時，其室友的眼鏡因忘記在浴室內，回去時卻發現眼鏡已被一名港澳台的學生扣下，並警告二人需接受學校部門的調查才可取回。

負責管理宿舍的行政老師事後批評二人，稱她們沒有使用該層沿室的資格，還稱要多理解理解港澳台同學，「我們學生這麼做沒有錯」。事件發起網民熱議及批評，「行政老師態度好差勁啊」、「若是公平對待，一視同仁，那有如今的事」、「教育部應深刻反省」。

至上周四（24日）晚，「勤奮的取信」再度發文，指校方各部門領導介入，涉事老師已經道歉。基於用水成本等原因，內地生目前可在限定時間段到二樓洗浴。中國政法大學同晚亦發文回應，指相關工作人員在管理服務和言辭上確有不當之處，已對其進行批評教育。