中國歐盟商會︰盼今年底前敲定中歐投資協定

伍德克指，在中國經商的歐洲企業大多希望在年底前敲定中歐投資協定。

中國和歐盟積極爭取年底前簽署中歐投資協定，惟近日接連傳出消息指，談判或出現變數。中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）上周六（26日）接受外媒採訪時坦言，在中國經商的歐洲企業大多希望能在年底前敲定中歐投資協定。

伍德克表示，未來數日將會很有趣，他感覺將有一股堅決動力，促使中歐投資協定通過。他強調︰「這不是一項完美協議，離完美還差的遠，卻是向前邁出了一大步。」

據報道，中歐投資協定的談判已持續7年，預計將為歐洲企業投資中國金融服務、電訊、電動車及其他產業創造條件。惟協定一直遭到歐洲議會部分議員，以及美國政府反對。反對者認為，中歐投資協定無法解決對於中國製造業強迫勞動的擔憂，尤其是在中國西北部動亂不安的新疆地區。

中國商務部上周四晚曾發聲明，指中歐投資協定旨在為雙邊投資提供更多的機會和良好的制度保障，協定的達成需雙方共同努力、相向而行；中方致力於推進高水平對外開放，將按自身節奏，努力與歐方達成一項全面、平衡、高水平的投資協定。對此，外界普遍解讀中方拒絕承諾在年底前達成協議，是準備延長協商談判。