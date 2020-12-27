詐騙犯為逃刑責偽造「死亡證」　兩罪併罰獲刑12年

江蘇泰州靖江市一名毛姓男子，早前因犯巨額詐騙罪遭公訴，惟取保候審期間，他為了逃避刑罰，竟偽造「死亡證明」直接寄到法院。「小聰明」換來的卻是「罪加一等」，他因犯偽造國家公文印章罪，法院近日終依兩罪併罰，判處其有期徒刑12年。

揚州市江都區人民法院上周四（24日）公開審理此案。案情指，毛男涉及的190多萬元（人民幣，下同，約228萬港元）詐騙案即將開庭審理之際，法院突收到毛男的「死亡證明」，其中「火化證明」、「戶口注銷證明」等一應俱全，證明當事人因病身亡。

法院刑庭副庭長蔣雜雲指出，法院收到的「死亡證明」後，發現有關證明存在多個疑點，其中最奇怪的是，信件竟是由本應因病去世的毛男自己郵寄。法官致電毛的女兒查詢，後者卻對「父親去世」感到意外，表示並不知情，法院隨即將案件移交公安機關處理。

警方調查後得知，毛男戶口所在地的派出所和醫療保險管理中心，都沒開具相關證明文件。經鑑定，寄來的文件上加蓋的公章屬偽造。毛男被警方拘捕後，承認自己因在路邊牆看見可以辦假證的廣告，遂以1.2萬元（約1.44萬港元）辦理有關證明，希望逃過刑罰。

法院最終宣判，毛男因犯詐騙罪被判處有期徒刑11年，並罰款50萬元（約60萬港元）；犯偽造國家公文印章罪，判處有期徒刑1年半，並罰款1萬元；兩罪併罰下，決定執行有期徒刑12年；未退贓款192萬元予以追繳，發還受害人。