新冠肺炎：內地增22宗確診　順義區4患者為同事

內地周日（27日）公布新增22宗新冠肺炎確診病例，12宗本地個案分別來自北京和遼寧。北京順義區上周六（26日）宣布進入戰時狀態，該市市委副書記、市長陳吉寧當晚前往區內視察疫情防控工作，要求做好流調溯源和核酸檢測工作，及時有效阻斷疫情傳播渠道。

北京過去一日新增5宗確診和1宗無症狀感染病例。全部確診患者均居住於順義區高麗營鎮張喜莊村，當中年齡分別由31至33歲的兩男兩女，均任職於區內金馬工業園業內同一家公司。其餘一名31歲女子則於區內超市工作。至於一名40歲男性無症狀感染者則為的士司機。

陳吉寧上周六晚9時許前往順義區南法信鎮焦各莊村，現場視察核酸檢測工作情況。他要求當地全力做好核酸檢測工作，落實「四方責任」（即屬地、部門、單位和個人），盡快實現應檢盡檢，全面排查風險點，防止疫情擴散蔓延，並強調要「人、物、環境同查」。

遼寧上周六單日新增7宗本地確診個案，3宗來自瀋陽、4宗則來自大連；另新增3宗無症狀感染個案，一宗為瀋陽報告，大連兩宗。來自大連的確診患者當中3人同居住於金普新區，確診前一星期大部分時間均留在家中，其中兩人曾到附近商店或便利店購物，另一人則曾開車到金州區接女兒返家。

另內地過去一日新增輸入確診病例分別為上海4宗、北京3宗、浙江兩宗和安徽一宗；新增境外輸入無症狀感染個案11宗。至今全國累計86,955人確診，累計4,634人病歿。