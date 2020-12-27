傳阿富汗情報部門拘10中國間諜　要求北京道歉

法國國際廣播電台（RFI）和印度傳媒上周六（26日）報道，阿富汗情報部門月初搗毀一個與恐怖組織有關的中國間諜小組，10名中國公民被捕，至少兩人與塔利班分支、恐怖組織「哈卡尼網絡」有聯繫，阿富汗政府就此要求北京道歉，否則起訴涉案人士。

報道指，被捕的中國間諜網首腦之一是李陽洋（Li YangYang，音譯），他7月起為中國情報部門工作，收集有關恐怖組織阿蓋德和新疆維吾爾人在阿富汗東部省份活動的情報。當局在他位於喀布爾的家中發現武器、彈藥和爆炸物，於本月10日拘捕他和其他8名中國人。據報，另一名被捕者名叫沙紅（Sha Hung，音譯），她在喀布爾經營餐廳，情報人員在她的住所發現爆炸品。

阿富汗政府表示已要求中國道歉，否則將不會釋放這些中國公民，並且會對他們提起訴訟。據報，近年不少激進維吾爾人加入阿蓋德、「伊斯蘭國」（IS）在阿富汗的分支，尋求向中國發動戰爭。印媒消息指，有官員相信疑犯在阿富汗偽裝成「東突厥斯坦伊斯蘭運動」組織分支，陷害該組織的成員。