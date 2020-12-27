台食肆失實張貼「台灣豬標章」　農委會：元旦起嚴格執法

台灣將開放含瘦肉精（萊克多巴胺）的美國豬肉進口，店舖均可張貼「台灣豬標章」以證肉源。惟有知名滷肉飯食肆近日遭揭發失實張貼標章，部分產品使用西班牙豬肉和丹麥豬肉，但卻取得認證。有民進黨立委周日（27日）要求農委會道歉；農委會主委陳吉仲則指自元旦起會嚴格執法。

陳吉仲強調，相關規範至本月底前都是試辦，元旦起將清查1萬多間已申請台灣豬標章的公司，如遇標示不實，將移送食藥署處理，並處最高400萬元新台幣（約111萬港元）罰款。

然而，民進黨立委高嘉瑜周日（27日）發文指出，雖然「台灣豬標章」需向農委會申請，惟其性質與衞福部推出的「台灣豬貼紙」相似，後者更可自行在網上下載，易令民眾混淆，更有業者戲稱如同「貼揮春」，十分兒戲。

根據官方說法，「台灣豬標章」須事先提出申請，提供肉品來源證明；通過審核後，農委會才寄送標章；而「台灣豬貼紙」則讓店家自主管理。

上述滷肉飯食肆回應稱，店內只有一種食品沒有使用台灣豬肉；已將該產品下架，未來也不會再販售。中央畜產會執行長王忠恕則解釋，該食肆申請「台灣豬標章」時，有說明其中一種食品採用西班牙進口豬，但預估存貨在年底前即用罄，農委會因此才發出標章。