解放軍陸航旅登陸演習　多型直升機摧毀目標

被視為對台一線部隊的解放軍陸軍第73集團軍，近日在某遠海島礁舉行登陸作戰演習。某陸航旅派出直10、直9、米171等多型直升機，進行空中突防、戰場偵察、火力打擊等多項目演練，成功摧毀海上目標。

演習當日上午，陸航旅20多架各類型直升機從閩南某軍用機場編組起飛，並採取低空跨海突防的方式向遠海某陌生島礁進發。當抵近目標海域時，機師迅速搜索目標海域上的浮動靶標，並自主選擇彈種射擊，命中多個海上目標。隨後，機師通過機載熱成像儀和追蹤系統，繼續捕捉島礁上的固定靶標射擊，同樣逐一摧毀目標。

演練加入了運輸直升機艙門機槍射擊，有效提高運輸直升機進行機降作戰、搜索營救、防空處突等任務的能力。滿載機降隊員的運輸直升機在武裝直升機掩護下，低空繞飛抵達預定機降區域，隊員們快速離機降落後，立即展開戰鬥隊列，突襲敵方目標。

海上方面，兩棲裝甲突擊群從兩棲登陸艦駛出，向岸灘發動攻擊。與以往不同的是，這次演習融入新型無人裝備；某型無人破障船快速駛到近岸海域，成功破除岸際障礙。在空中和地面的火力掩護下，各前沿攻擊群成功登陸上岸。

在這次演習中，作為全軍首批配發某新型車載加榴炮展開檢驗性實彈射擊考核。該型車載加榴炮從彈藥裝填到射擊諸元鎖定，再到目標打擊，只需一鍵自動完成，射程和打擊效能也不斷提高。

另由某新型反坦克導彈、新型火箭炮、舊式迫榴炮、榴彈炮組成的火力打擊群，通過改裝升級各型火炮的指揮系統、炮長終端，將偵察、火力等作戰要素併列組合，在不同距離上對4類十多種不同的目標進行打擊，全面檢驗新老裝備打擊融合作戰效能。