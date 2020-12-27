寒冷天氣兼工業生產增長　致內地電力需求激增

全國多個省區市近期發出限電通知，有人擔心內地出現電荒。有內媒分析，導致內地供電緊張，主因是工業生產增長以及低溫，導致電力需求增加。

湖南、江西、浙江、內蒙古等地部分城市均出現限電情況，有人認為近期供電緊張與中國禁止澳洲煤炭進口有關。但內媒指出，中國從澳洲進口煤炭比例非常小；以2019年為例，全國原煤產量約為39.7億噸，同年自澳洲進口煤炭僅為7,760萬噸，約中國原煤產量的2%。另內地從澳洲進口的煤炭以焦煤為主，而發電用的電煤多為國產。

內媒指出，今年的寒潮來得較往年早。氣象數據顯示，12月以來，受強冷空氣影響，實施限電的地方氣溫異常偏低。江西本月初曾出現降雪，湖南上半月的全省平均氣溫也僅為6.8℃，為2000年以來的同期第3低。由於這些地區主要以電力供暖，低溫引發供電激增。

另一方面，今年因疫情關係，上半年很多工廠未能全面開工。隨着歐美秋冬季節新冠疫情爆發，西方大量工廠停工，令訂單轉移到像中國般疫情控制較好的國家。據海關總署本月7日發布的數據，11月份中國外貿進出口3.09萬億元（人民幣，下同，約3.71萬億港元），較同期增長7.8%。其中，出口1.8萬億元（約2.16萬億港元），同比增長14.9%。

隨着工業高速增長，發電量也自然激增。11月份，全國規模以上工業發電量同比增長6.8%，增速較上月升2.2%。另11月份，全國全社會用電量同比增長9.4%，增速較上月增加2.8%。

原本天然氣可以在部份地區替代供暖，但11月起多地天然氣供應緊張。國務院發展研究中心資源與環境政策研究所研究員郭焦鋒表示，冬季天然氣需要明顯增加，原因包括寒流下居民用氣需求增加，另經濟活躍也導致工業用氣上升。