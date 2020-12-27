台勇鷹2號機首次試飛　測試戰機性能極限

兩岸局勢持續緊張。台灣的軍方傳媒周日（27日）報道，由漢翔公司自行研製的勇鷹高級教練機2號原型機，已成功進行空中測試。負責勇鷹首飛的顧問吳康明將軍表示，試飛任務是飛向未知領域、測試戰機性能的極限，藉試飛測試發掘戰機的實際問題。另大陸的解放軍軍機當日上午，再度飛入台空域。

吳康明表示，勇鷹首架原型機已在今年6月首飛，2號機試飛雖有一定風險，但需由試飛官藉由測試來獲取數據，檢驗戰機系統的穩定性與性能，包括戰機在極限狀態下的可控性、安全性。他相信，透過不斷試飛，可發掘到日後在飛行過程中實際會遇到的問題。

負責試飛任務的機師路志元表示，勇鷹是全新飛機，必須由零開始測試，從整個飛機研發設計，至生產組裝、引擎測試等都需要全程參與。機師需在飛空中進行安全控制、液壓負載、燃油等系統的測試，以獲得數據驗證戰機性能。

另外，解放軍一架軍機周日上午11時許進入台灣西南空域，台空軍派出巡邏兵力廣播驅離。據台媒報道指，解放軍機飛行高度為3,000米，本月累計進入台空域23天，台方廣播驅離紀錄共計59次。