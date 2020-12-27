新冠肺炎：載114人英國航班抵台　一旅客發燒急送院

英國出現變種的新型冠狀病毒，多國禁止該國航班抵埗。華航CI-082航班周日（27日）自倫敦返台，於傍晚5時30分抵達桃園機場，是英國變種病例後，首架自英國返台的航班。據台灣民航局消息，機上搭載114名旅客，13名機組人員，旅客將集中送至檢疫所，後者則居家檢疫14天；其中，一名旅客中因發燒而送醫院治療。

民航局指出，航班搭載90名台人、1名大陸旅客、21英國籍旅客、2名美國籍旅客，與機組人合計127人。由於航班是近期自英國返台入境人數最高的一次，當局為防範變種病毒，機場各單位如臨大敵，現場地勤、各單位人員穿戴口罩、手套、護目鏡及隔離衣等全套防護裝備。

旅客下機後由防疫人員引導至候機室，經審核檢疫通知書、完成檢疫申報後，以每10人一組依序通過移民署證照查驗、提領行李、海關稽查等入境程序。該航班除了過去14天曾出現新冠肺炎症狀者外，亦有一名旅客因當場採檢出現發燒而送院就醫，其他旅客則分批搭乘6輛防疫巴士，分別送至三處集中檢疫所檢疫14天，在檢疫期滿前須再採檢，其後需再進行居家檢疫，證實無受感染才會放行。