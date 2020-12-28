台美女西門町「求找乾爹」　條件竟然要酒量好？

台灣繼早前有蘿莉塔（Lolita）在台北市西門町舉紙牌公開徵男友後，周日（27日）再有女子手拿厚紙板，惟今次找的並不是另一半，而是「乾爹」，且條件與金錢無關，而是酒量要好。

有網民周日在Facebook群組「爆廢公社二館」發文，指在西門町街頭見到兩名身材不俗、穿着清涼的美女，分別在白天及晚上坐在信義區街頭，手持「找乾爹」的厚紙板。惟上面寫道：「不用有錢，陪我喝酒就好，酒量要好，我沒喝醉不能倒」，還附上LINE帳號，下方則寫「希望你是我夜晚的星星」。

事件引起其他網民熱議，「過不久，就都坐一排了辣」、「感覺就是直播主」、「以後乾脆大家都不工作，都來擺攤」、「感覺是想紅」。另有網民發現，照片中兩名女子舉的是同一個紙牌，連LINE帳號都是同一個，「這廣告啦，line都一模一樣」、「某酒吧廣告吧」。

另有台媒記者嘗試加入以上LINE帳號，結果顯示「由於本帳號可加入的好友人數受到限制，無法再新增更多好友」，根據LINE官方說明，LINE好友人數上限5,000人，達到上限後將無法再加好友，必須刪除好友才能再加入其他人。