曾赴聯合國分享冰川記錄　內地探險家墮冰瀑亡

網上有消息稱，來自四川廣安﹑專門拍攝冰川的探險家王相軍，上周日 （20日）掉進冰川瀑布離世。有「冰川哥」之稱的王相軍，曾花7年時間徒步走過70多座冰川，記錄冰川消融前的景象。去年12月6日，他更獲邀在西班牙馬德里舉行的第25屆聯合國氣候變化大會上，分享多年來拍攝記錄冰川的影像資料。

內媒記者發現，王相軍在短片平台上的個人帳號上周六（26日）更新內容稱，「2020年12月20號我的哥哥，你們的老王，永遠地留在了這個他最喜歡的瀑布裏」。發文稱他一生獻身於冰川，「這裏是他最好的歸宿」。記者從王相軍的一位家人處證實其去世的消息，但目前還沒找到他的遺體。

王相軍1990年出生於四川廣安農村。2010年，他未能考上大學後，便拿着家人給的錢假裝前往打工，但上班9日便辭掉工作，展開冒險人生。2012年，他來到麗江玉龍雪山，登上他人生第一座冰川。之後他一邊旅遊，一邊打工，並靠在網上直播獲粉絲打賞賺取路費。直至2018年一次網上直播期間，他與弟弟相認，也是相隔8年來再與家人見面。

王相軍從西班牙回國後受訪曾表示，他不喜歡一成不變的生活，希望花更多時間拍攝冰川，讓更多人通過他拍攝的影像知道甚麼是冰川，知道冰川每年都在融化，喚起大家的環保意識。