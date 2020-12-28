男子滑雪飛出降落點墮地亡　母質疑場地設備問題

天津一名24歲男子早前到黑龍江哈爾濱一滑雪場滑雪，惟在高級賽道滑下後摔倒，經搶救無效身亡。死者母親周日（27日）向內地傳媒透露，質疑滑雪場存管理疏忽、滑雪裝備安全不到位等問題；滑雪場負責人稱，事件屬於意外事故，目前雙方正在進一步協商中。

死者母親表示，兒子在今年6月大學畢業，剛在單位工作數月，本月6日約朋友到哈爾濱融創雪世界滑雪，購票時買了「初級滑雪票」，惟之後覺得沒有挑戰性，遂補票90元（人民幣，下同，約100港元）買了「中高級滑雪票」。雖然該滑雪場需要有分中級及高級的滑雪道，但兩者沒有明顯的區分。

她表示，兒子當日從高級滑雪道滑下，「飛起來的同時滑雪板脫落，導致失去重心，摔在起點（降落點）外的雪地上」。雖然救護員在20分鐘黎趕到，但送至醫院時搶救不治。她認為，兒子曾在新疆滑雪，作為一個經常滑雪的人，不可能疏忽致滑雪板脫落；而且鋪在降落地點的氣墊不夠長，「要是夠長度的話，孩子不會飛出氣墊摔在雪地上」。

滑雪場負責人表示，當地政府部門均檢查過，雪板、頭盔的使用方式均沒有任何問題。另公司亦曾草擬和解協議書，建議賠償11.7萬元（約13萬港元），惟死者家屬不同意，要求滑雪場負全責。