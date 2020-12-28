新冠肺炎：內地多21宗確診　患者包括18月大男嬰

內地周一（28日）新增21宗新冠肺炎確診病例，6宗本地個案全部來自遼寧。大連市單日新增5宗確診個案和3宗無症狀感染個案，確診者中包括一名僅18個月大男嬰。瀋陽一名無症狀感染者轉確診。

大連市新增2男3女確診個案，全部住於金普區，其中確診男嬰的張姓母親同樣確診。31的張女保險經紀，自本月20日起一直居家未外出，上周五（25日）與兒子轉往集中隔離酒店後，二人經核酸檢測周日確診。另一名39歲孫姓男確診者為升降機公司職員，過去一星期曾多次進行維修工作，又前往多處購物，並與兒子共餐。

周日下午大連市政府新聞辦公室舉行新聞發布會，市衞健委副主任趙連表示，當地自上周二（22日）開展的全民病毒核酸檢測經已結束，全市共檢測近638萬人，至今共33人確診，本地無症狀感染27人。該市10個區已被劃定為中風險地區。當地亦高度關注特殊患者包括孕婦、3個月大以下嬰兒和70歲以上長者的需要。

過去一日內地多15宗境外輸入確診個案，分別為內蒙古6宗、浙江3宗、上海兩宗，以及北京、天津、廣東和四川各一宗。同日新增無症狀感染個案20宗，16為境外輸入。至今全國累計86,976人確診，累計死亡人數仍為4,634人。