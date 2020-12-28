男子姦殺10歲女重審改判死刑　死者母親激動慟哭

廣西欽州市靈山縣女童楊曉燕前年遭同村男子楊光毅姦殺一案（又稱百香果女童案），一審被判死刑的楊男，二審法院以其自首為由改判死緩，引發爭議，最高人民法院其後下令重審。周一（28日）上午，廣西高級人民法院公開宣判，撤銷原二審判決，改判楊光毅死刑，剝奪政治權利終身，並依法報請最高人民法院核准。

宣判後，楊的母親陳禮言在親屬攙扶下走出法院。她無法控制住情緒，和等候在門口的記者說了幾句話後便蹲在地上大哭。她續指，法院改判楊光毅死刑符合預期，但儘管如此，也換不回自己的女兒了，「等得太久了，等了兩年多了，把人都拖垮了。」她表示，等到所有的手續辦好後，就將按家鄉的習俗安葬女兒。

陳禮言早前表示，已有法院的工作人員通知她出庭，又告訴她要「放寬心」，「覺得可能有很大的希望（楊男判死）了」。

據了解，楊女約一歲時，父親因救人死去，其母一人帶大5名孩子。2018年10月4日中午，當時年僅10歲的楊女外出賣百香果後返家途中，被當時29歲的楊男抱走。之後楊男刺盲楊女雙眼將其強姦後，再把她浸死並棄屍山野。兩日後，楊光毅在父親的陪同下自首。

2019年7月12日，楊男一審因犯強姦罪被判死刑，他其後上訴稱自己可能患有精神疾病，沒有控辯能力，請求減刑。今年3月25日，廣西高院二審改判楊男死刑，緩期兩年執行。楊女家屬不服判決提出申訴。

楊母委託律師走訪當地後發現，楊男曾有多次跟蹤、摟抱、騷擾多名同村女童的行為。今年11月11日，最高人民法院官方網站發布消息稱，最高人民法院經審查決定，指令廣西高院另行組成合議庭對該案再審。