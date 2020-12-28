游族網絡董事長林奇疑被毒殺　董事許彬代理職務

林奇的死或涉及高層權鬥。

內地遊戲公司「游族網絡」董事長暨總經理林奇，近日不幸離世。游族公司周一（28日）上午發布公告稱，經董事會議決定，由董事許彬代為履行董事長職務、副總經理陳芳代為履行總經理職務，直至公司分別選舉或聘任產生新任董事長及總經理為止。

許彬現年41歲，畢業於北京師範大學，博士學位。他曾在阿里巴巴任職，近年先後在多間證券公司任職，2018年11月加入游族公司，現任公司董事、副總經理兼董事會秘書，未持有公司股票。

陳芳同樣41歲，南昌大學漢語言文學專業，本科學歷。他曾在國內多間大型遊戲公司任職高層，2018年12月起加入遊族公司，現任公司董事、副總經理，未持有公司股票。

游族公司強調，許、陳二人均與該公司持有公司5%以上股權的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，最近3年未因涉嫌任何違法行為被中國證監會調查，亦不屬於「失信被執行人」。

林奇病逝原因引起外界猜測，盛傳他被一名許姓男同事落毒害死，醫生在其體內驗出多種毒藥，事件或涉及公司高層內鬥，被懷疑落毒的許男已被警方依法刑事拘留。內媒指，林奇與許男曾是好兄弟，林靠做遊戲起家，成為富豪；許履歷顯赫，在不少大型企業任職，2017年6月加入游族。