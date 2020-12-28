內地迎入冬以來最強寒潮　供熱辦下「升溫令」

內地中央氣象台周一（28日）早上發布入冬以來首個寒潮橙色預警，這也是近4年來首次發布的最高級別寒潮預警。據內媒了解，北京市城管委供熱辦已下發「升溫令」，要求各供熱單位提前升溫運行供熱設備，保障寒流期間「氣溫下降，室溫不降」。

北京市氣象台近日發布寒潮藍色預警，預計本周最低氣溫下降攝氏8℃或更多，周二（29日）至2021年元旦日，該市將持續低溫，平原地區最低氣溫低於零下10℃。該市下發的升溫令通知提出，各供熱單位要加強人員配備，加強巡檢，應急隊伍要為各種突發情況做好迅速處置。此外，在這次降溫期間如發現投訴激增的小區，各區供熱管理部門應第一時間核查供熱單位服務情況，並約談整改不力、態度不端正的供熱單位。

中央氣象台預計，周二至周四（31日），中東部大部地區氣溫將下降約10℃，西北、東北、華北、黃淮南部、江淮、江南、華南等地局部地區溫度降幅更達16℃以上。另周二至周三（30日）料有大範圍雨雪，其中陝西、河南、山東部分地區更有大到暴雪。廣東省氣象局周一發布寒潮天氣二級預警，預周三下午起受自北向南的寒潮影響，省內各地平均氣溫急劇下降8℃到10℃，大部分地區有低溫和冰霜凍天氣。