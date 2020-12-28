英媒稱採訪再教育營遇阻　官媒批扭曲事實

英國廣播公司（BBC）早前報道稱，記者前赴新疆採訪當地棉花廠時，多次遭阻撓和盤問。惟內地官媒周一（28日）聲稱，經了解發現，當日警察到場是為協助記者調解問題，又指英媒利用「剪輯」手法報道，是扭曲事實。

本月中BBC在一篇題為「新疆採棉工：新證據揭露時尚產業背後的強迫勞動」的報道中提及，記者今年11月前往當地庫車市採訪，過程中不但遭「全程監控」，拍攝期間又遭當地官員阻止。惟內媒報道卻指出，「阻攔」記者拍攝的人，其實是涉事石榴籽服裝廠的蔣姓後勤保安負責人。

蔣某稱，當日英媒記者到達工廠外，不由分說就開始拍攝，他前去了解，沒想到被拍了下來，雙方其後發生衝突。據當天處理該事件的庫車市公安局出入境管理大隊副大隊長李警官表示，外媒記者認為在公共區域拍攝應不受限制，但工廠則認為有關拍攝未經允許，廠方人員亦不願意讓個人的肖像及工廠的情況被報道。內媒又稱，英媒記者曾向當地警方保證，不會報道涉及個人隱私肖像的畫面，但最終卻公開了蔣某伸手攔鏡頭的一幕。

據報，石榴籽服裝廠當時最終同意讓英媒採訪，但事隔近半個月，對方才給工廠發送問題清單。內媒認為，該採訪像是預設的陷阱，英媒的目的只有一個，就是獲得有人伸手擋鏡頭的畫面，再利用信息不對稱和剪輯的手法，故意營造中國政府和警察干擾記者拍攝的假象。

另英媒報道該工廠是「再教育營」，但內媒稱該處的教育培訓中心早在2019年已關閉，而石榴籽服裝廠則於2020年才建成，指英媒將衞星圖和工廠剪輯在一起，就推定工廠利用教培中心人員。