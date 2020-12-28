港人蛇案今完成審訊　法院指將擇期宣判

12港人偷渡案中的涉案10人今午(28日)在深圳市鹽田區人民法院開審，當中包括涉嫌違反《港區國安法》、曾在港被捕的「香港故事」成員李宇軒。法院傍晚發出通報，指聽取了檢察機關意見和各被告人及委託律師的辯護意見後，案件將擇期宣判。另外，美方今日較早前指已按既定程序申請旁聽，又指北京持續消滅港人的權利和自由，但遭外交部駁斥有關言論罔顧事實，混淆是非，並籲美方恪守國際法，強調案件的司法管轄權屬中方所有。

深圳市鹽田區人民法院傍晚6時許發通報，指法院已依法公開開庭審理案件，法庭聽取了檢察機關的公訴意見和各被告人及委託律師的辯護意見，案件將擇期宣判。此外，今日的審訊亦有部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者以及被告人親屬旁聽了公開審理。

據了解，法院外圍今早守衞森嚴，對出的行人路圍起2米高的水馬。至今午約1時半，有數名外國領事館代表，包括美、英、加拿大、葡萄牙、澳洲及荷蘭的代表抵達法院門口外，希望應12港人家屬昨日(27日)發布的公開信的呼籲入內聽審，但直至原訂2時半的開審時間他們仍未獲准進入法院。

不過，美國國務院發言人事後表示，美國駐廣州總領事館已按既定程序申請旁聽，同時指北京持續消滅港人僅存的權利和自由，呼籲北京和香港政府遵守國際義務和承諾，尊重港人的人權和基本自由。

中國外交部發言人趙立堅回應時則批評，有關言論罔顧事實，混淆是非，中方表示堅決反對。他又敦促美方恪守國際法，重申香港事務是中國內政，有關案件屬中國的司法管轄權，並強調中國是有法治的國家，司法機關一貫依法辦案，會依法保護公民的言論自由。

示威常客「Lunch哥」李國永今早到中聯辦遙距支持10名受審港人，希望12港人能回港。另外，有一行6人的團體代表分3輪到中聯辦外請願，手持和高呼「釋放12港人」的海報牌和口號。

12名港人在今年8月底涉嫌偷渡往台灣時被廣東海警截獲，其後一直拘留在深圳鹽田看守所。深圳市鹽田區人民檢察院早前公布，會於今日對10名被告作出起訴，包括鄧棨然、喬映瑜涉嫌組織他人偷越邊境罪；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟等8人涉嫌偷越邊境罪。

12港人家屬今晚召開記者會回應港人的公開審訊，要求當局勿再以「擇期宣判」等理由，繼續無了期拖延釋放12港人的日期。家屬指12港人已離港128日，批評中國法院今早聲稱審訊以公開形式進行，但卻以旁聽席已滿為由，拒絕家屬、委託律師、記者，以至各國外交人員旁聽庭審；官派律師亦拒絕接聽家屬電話，拒絕回應家屬訊息，故形容審訊絕對是「秘密審訊」。家屬又指12港人的基本權利被中央剝奪，審訊過程不公不義，認為是政治逼害，表示家屬亦已承受極大痛苦，希望港人能夠安全並早日回港。