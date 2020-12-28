特朗普簽署撥款　內容涵蓋台灣及西藏法案

美國總統特朗普於當地時間周日（27日）正式簽署2021年財政年度撥款法案，當中包括《台灣保證法》和《西藏政策及支援法》。前者涉及美國政府對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織；後者則規定若大陸當局干預西藏達賴喇嘛繼任者的辨識或轉世程序，美方可對涉事大陸官員採取經濟、簽證制裁措施。

撥款法案上周一（21日）已在國會通過，但特朗普曾暗示將否決法案。直至周日晚上，白宮發新聞稿表示，特朗普已正式簽署。

法案中的台灣保證法分別於去年3月和4月在參眾兩院提出，同年5月7日由眾議院院會一致通過，這次納入撥款法案的《台灣保證法》內容屬於眾議院版本。該法案認為台灣是美國印太戰略的重要部分，支持美對台軍售常態化，增強防衞能力；同時支持台灣參加聯合國、世界衞生組織大會、國際民用航空組織等國際組織。

撥款法案中包括的《西藏政策及支援法案》，內容包括要求在西藏主要城市拉薩設立美國領事館、主張藏人享有絕對權利，自主選擇達賴喇嘛接班人，及呼籲中國政府保護西藏環境等。另撥款法案也要求美國國務卿在法案生效90天內，認定大陸當局於新疆迫害包括維吾爾族在內等穆斯林少數族群的行徑，是否構成「暴行」。