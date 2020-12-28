新冠肺炎：台增8宗境外輸入　3患者來自英國回台航班

台灣中央流行疫情指揮中心周一（28日）公布，台新增8宗境外輸入確診病例，其中3患者屬周日（27日）乘華航從英國返台，另5宗輸入個案有3人從英國、1人從菲律賓及1人從印尼入境台灣。

華航班機上有3人確診、124人無確診。3名患者其中1人因發燒後送醫院採檢，周一確診；另2人入境時無症狀，經採檢後確診。此外，上周三（23日）起從英國到台有27人，他們皆入住隔離酒店，經檢測有1人確診。

至於其餘2名來自英國的確診者，其中1人是英籍20多歲男子，本月20到台探親，5日後不適，採檢後周一確診。另1人亦是20多歲英籍男子，曾於8月29日在英國確診，他本月9日至21日經4次採檢均無確診，周日再採檢後，翌日確診。菲律賓及印尼輸入個案確診者均為輸入勞工。

指揮官陳時中表示，自明年1月1日起，將強化台籍航空公司機組人員健康防疫管控措施，要求在航空公司強化外站管制、機上全程防護，長途航班或入境他國的機組人員，返台後必須完成7天居家檢疫且安排採檢無確診後才能進入社區，且第8天至第14天應遵循加強版自主健康管理。