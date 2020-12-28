新修訂《國防法》明年實施　「發展利益受威脅」成動員理由

十三屆全國人大常委會會議上周六（26日）在北京閉幕，會上通過修訂後的《國防法》，將於明年1月1日起實施。新修訂《國防法》全文公布後，內容除了強調中國「防禦性國防政策」的同時，亦新增制止「分裂」和「發展利益」等字眼，其中「發展利益」出現了4次，訂明中國「發展利益」受威脅，可作為軍事動員的理由。

內媒報道，修訂後的《國防法》從現行的12章70條修改為12章共73條，其中修改50條，增加6條，刪除3條。其中，《國防法》第2條中定義適用範圍，經修訂後變為「國家為防備和抵抗侵略，制止武裝顛覆和分裂，保衞國家主權、統一、領土完整、安全和發展利益所進行的活動」，分別新增制止「分裂」及「發展利益」兩個概念。

除上述條文外，「發展利益」亦分別新增在第4條、第25條及第47條中。第47條更指出︰「中華人民共和國的主權、統一、領土完整、安全和發展利益遭受威脅時，國家依照憲法和法律規定，進行全國總動員或者局部動員。」

外界普遍關注「發展利益」成為中國國防動員的理由，有分析指出，美國一直不斷干涉中國內政、制裁中國企業，每一項遏制與打壓都是阻礙中國的經濟建設與發展，在《國防法》增加「發展利益」4字，便涵蓋上述問題，解決無法可依的情況。