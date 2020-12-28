台總統府月均遭40萬次網攻　擬增1300萬新台幣強化安全

台灣的立法院司法及法制委員會周一（28日）審查2021年度總統府預算，其中資訊服務費較今年增加約1,300萬（新台幣，下同，約358萬港元），升幅達50%，引起立委質疑。總統府副秘書長李俊俋解釋，總統府每月平均遭遇40萬次網絡攻擊，急需強化資訊安全。

國民黨立委李貴敏指，明年總統府的資訊服務費預算為3,897萬元（約1,074萬港元），將用於資訊安全防護設備維護、府區資通安全偵測與防禦，以及購買作業系統授權等軟件，並要求投入73萬元（約20萬港元）研究相關議題，質疑沒有必要。李俊俋則引用資通安全管理法，指總統府列為A級機關，要特別注意安全

總統府第二局局長何全德指出，總統府全球資訊網站過去曾遭7次攻擊，其中3次是分散式阻斷攻擊，都有按規定向行政院資通安全處通報。他又指，總統府目前並無使用大陸廠商製設備，個人電腦伺服器安全依照國防部軍規，已加強規範私人手機安全問題；未來會研究新型黑客攻擊技術、無人機等，確保重要資訊安全。