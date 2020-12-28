多地現霧霾天氣　高速公路實施交通管制

內地近日受到冷空氣影響，多個省市出現霧霾天氣，能見度下降導致高速公路被封，有船舶受影響而停航。浙江周一（28日）霧霾狀況加劇，紹興、嘉興、衢州分別發布大霧警告信號，而江蘇省同樣受霧霾影響，多條公路實行了特級（道路封閉）交通管制措施。有內地專家呼籲民眾，避免在霧霾天氣中佩戴隱形眼鏡，因為這時懸浮顆粒物增多，讓其成為「微型吸塵機」，引起各種的眼科疾病。

內媒報道指，浙江北侖白峰舟渡客運站開往舟山普陀山的高速客運航線，周一因天氣欠佳而短時間停航，另外G1522常台高速、S28台金高速、S26諸永高速等高速公路因大霧封鎖。另外，四川多地連日來也受到霧霾侵襲，成都在上周五（26日）起開始出現重度污染，更啟動重污染天氣橙色預警。有不少民眾在網上抱怨，指霧霾為出行添上麻煩。更有人表示，現在是當地熏製臘肉的季節，懷疑霧霾由此導致。

成都市大氣污染防控院士張遠航指出，成都本次污染過程以硝酸鹽、硫酸鹽、銨鹽等為代表的二次污染物的比例達到6成，從12月26日污染累積速度加快階段，硝酸鹽轉化速率顯著加快，最高達0.6，硝酸鹽出現爆發性增長，峰值濃度達到每立方米57微克。他表示由於成都地處四川盆地腹地，歷年進入秋冬後，來自西南的暖濕氣流在盆地內堆積，相對濕度較高，逆溫層出現頻率高，導致大氣層結多處於穩定狀態，不利大氣污染物擴散，因此污染水平較高。