發改委：全國電力供應平穩　保證民眾溫暖過冬

內地部分省市早前出現限電情況，引起各界關注。國家發改委周一（28日）表示，湖南供電目前已恢復穩定，全國電力供需形勢趨於平穩。發改委指出，內地廣泛地區近日受冷空氣影響，部分區域可能出現保暖供應壓力，但當局能保障民生用氣量足價穩，保證民眾溫暖過冬。

為應對新一輪寒冷天氣到來，發改委正與各部門協商，增加能源供應；督促上游供氣企業保持氣田安全滿負荷生產。另外，重點保障北方地區取暖用氣需要，將資源安排向7個重點省市傾斜。另外，做好保供穩價工作。民生用氣嚴格執行門站價格政策，不受市場價格波動影響；同時配合有關部門加強市場價格監管，對價格炒作等違法違規行為，加大查處力度。

另外，入冬以來部分區域供電吃緊，預計全國用電需求短期內還會攀升。因此發改委要求地方政府及企業堅守民生底線，確保居民和公共服務等民生用電。督促企業強化保障安全穩定供應責任，在確保安全的前提下盡可能增產，加強設備安全維護；指導重點地區做好變電設備運行維護，保證高峰期間的電力供應能力。動態掌握重點發電廠存煤水平，組織電力、煤炭和運輸企業加強產運需銜接，確保電廠存煤在合理水平以上。

此外，踏入12月後，煤炭需求增加，發改委指會指導山西、陝西、內蒙等煤炭主產區和重點煤炭企業，加快產能釋放，滿足全國用煤需求。根據供需形勢，適當增加煤炭進口，並優先用於發電供暖方面；另加強重點地區用煤保障，對電煤供應相對偏緊的湖南和江西提供協助，並協調鐵路企業，優化運輸結構，加快電煤運輸速度，以穩定供電。