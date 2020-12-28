研究指內地畢業生求職首選北京　期望月薪達7000人民幣

教育部早前預計，內地明年高校畢業生人數將突破900萬人，加上疫情影響，導致就業形勢嚴峻。近日有研究機構發表報告，指北京是內地畢業生的求職首選，另外大學生平均期望月薪為7,236元人民幣（約8,683港元），而在眾多工種之中，互聯網類工作成熱門之選。

58同城招聘研究院發布《2020中國大學生最佳僱主調研綜合報告》，報告通過對651所院校的近20萬大學生及4,000多家企業進行全面調研。調查結果顯示，在大學生心中，薪資高、發展機會多的一線城市是就業的首選。他們理想求職城市前四名仍為「北上廣深」，另外西安、天津、重慶、武漢、長沙等城市熱度上升。受疫情等因素影響，更多畢業生考慮本地或就近就業，首選二、三線城市的大學生比例大幅提升。

報告稱，在對行業進行考量時，互聯網行業、教育或培訓行業、金融行業最受歡迎。其中，21.93%的大學生因薪酬福利更具競爭力而選擇互聯網行業，而受網上教育浪潮影響，教育行業代替金融行業躋身次席。隨着電商、網紅帶貨的興起，去年排名第13位的物流行業就業關注比例上升4.12%，位列第8。