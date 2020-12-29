習近平與普京通電話　稱兩國關係「真金不怕火煉」

內地官媒報道，中國國家主席習近平周一（28日）晚與俄羅斯總統普京通電話，雙方互致新年問候並就兩國關係交換意見。習近平表示新型肺炎疫情大流行，對人類生命安全構成挑戰，亦嚴重衝擊世界經濟。但兩國關係真金不怕火煉；又稱中俄加強戰略協作，能有效抵禦打壓分化兩國的任何圖謀。

習近平強調，《中俄睦鄰友好合作條約》確立的世代友好理念和新型國際關係原則是國際關係史上的一大創舉，雙方要以明年慶祝條約簽署20周年為契機，在更大範圍、更闊領域、更深層次上推進雙方合作。雙方要加強發展戰略對接，壯大合作新動能，繼續辦好中俄科技創新年，推動兩國科技界、產業界開展全方位交流合作。

習近平強調，中俄關係不受國際風雲變幻影響，不受任何其他因素干擾。中方願與俄方堅定不移發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，實現各自國家發展振興，為構建新型國際關係和人類命運共同體作出更大貢獻。

普京表示，中俄雙方互相支持抗疫，在經貿、能源、科技等各領域，持續推進合作，俄方願與中方繼續在國際事務中，密切協調及合作，為維護全球戰略穩定作出貢獻。兩國元首亦同意繼續通過各種方式保持溝通。