3人涉違法殺瀕危動物　主犯囚6年半

海南警方早前破獲一宗涉及國家一級保護野生動物的案件，涉額6.49萬元（人民幣，下同，約7.79萬港元）。以莫某某為首的3人因非法收購及殺害舟山眼镜蛇等瀕危野生動物，並將其加工給他人食用。海口中院周一（28日）裁定，被告的行為構成非法殺害珍貴、瀕危野生動物罪被判囚，其中莫某某被判處6年6個月有期徒刑，並處罰6,000元（約7,200港元）。

判決指，莫某某等3人在未經野生動物保護主管部門批准下，非法收購、殺害、出售國家重點保護的野生動物蟒蛇、滑鼠蛇等。犯案證據確實及充分，但因被告均如實供述罪行，自願認罪悔罪，遂作出上述判決；另外2名被告李某某、馮某某則被判處2年有期徒刑，緩刑3年，並處罰金人民幣2,000元（約2,400港元）。

據悉，莫某某在2018年12月在家中殺害4條舟山眼鏡蛇和3條水律蛇，並售予他人；去年先後殺害兩條蟒蛇，其中一條更邀請李某某、馮某某作案。警方其後扣查一條眼鏡蛇，另在他家中找到上述屬禁止貿易的陸生野生動物的屍體。另查明，莫某某在2016年曾因非法收購、運輸及銷售一隻國家二級重點保護動物三線閉殼龜被判刑和處罰。