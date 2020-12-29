男子抵押遊戲裝備借700萬人民幣　遭對方毀約怒提告

浙江台州溫嶺市一名陳姓網絡遊戲玩家，早前抵押20件網絡遊戲極品裝備，向另一林姓玩家借款700萬元（人民幣，下同，約829萬港元）；詎料對方未借出足夠款項，更毀約售出相關道具。市人民法院周一（28日）宣判，裁定雙方須解除借款合約，各自物歸原主；當日有4萬名網民觀看庭審直播。

法律審理查明，原告陳某與被告林某在網絡遊戲「夢幻西遊」認識，兩人均為知名玩家。陳去年9月以極品裝備作抵押向林借款，雙方約定月息3%，林須在抵押期間保證道具安全，且有保密義務；而還款期限為「無限期」，陳只須每個月支付利息；直至其歸還本金，林便歸還20件裝備。

陳先根據協議，把裝備轉移至第三人金某名下，林則向陳支付400萬元（約474萬港元）現金。惟金某隨後只把其中的17件裝備轉入林的名下，而林亦隨即把裝備轉手圖利，且未支付剩餘借款。陳得知後，提出一手還錢一手還貨，惟遭拒絕。

陳遂把林某和金某告至法院，要求解除雙方合約，要求對方歸還裝備並賠償500萬元（約592萬港元）。法院審理認為，林某經多次催告後仍未付清借款，陳某有權單方解除合約；然而，陳無法證明林某的行為如何導致前者的損失，故法院不支持陳某主張的賠償要求。