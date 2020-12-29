教學機構長期虐待2歲男童　園長判囚3年10月

台北市一家知名美語連鎖教學機構園長林漢凌、兩名女老師劉蕓德及金智儀，早前被控長期凌虐僅2歲的梁姓男童，不僅體罰、毆打他，還迫他吃發霉點心。台北地院周一（28日）依妨害幼童發育等罪宣判，其中林女被判囚3年10個月有期徒刑。

檢方指，林女3人自2006年至2013年7月期間凌虐梁童，包括將梁童的頭部強壓入水、迫洗其廁所等不當勞動服務，並罰他半蹲、交互蹲跳或作出軍中體罰「桂河大橋」跨椅懸空雙手姿勢，苦撐數十分鐘等，甚至要他吃剩下麻辣湯。其父曾指控林女等人抓着梁童的腳踝，將其在空中旋轉丟出，也以酒精噴眼睛、拔睫毛等。

梁童曾向母親反映，但林女向梁母騙稱是他好動才受傷。梁童隔日亦因此遭到更嚴重虐待，故長期隱忍壓抑，直到他就讀小學三年級強烈抗拒上學，並轉學而告終。梁童及後出現激躁、反應型攻擊行為、做惡夢、自傷情況，經醫院檢查後發現他因長期受虐，罹患創傷後壓力症候群。

法院審理時，林女否認犯罪，辯稱遭離職員工抹黑，並當庭向梁童家屬稱自己很喜歡男童。另外劉姓及金姓女老師均被判6個月有期徒刑。劉女否認犯罪；金女則認罪，獲緩刑4年，須服90小時義務勞務，並已與家屬達成和解。兩人均得易科罰金（以罰款代替服刑）。全案可上訴。