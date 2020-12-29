青年涉強姦足浴店清潔阿姨　爬窗逃走墮地重傷

湖北省咸寧市一間足浴店多月有男客人涉嫌在店內強姦清潔女工後，疑爬窗逃走時不慎墮地受重傷。事後男客人因涉嫌強姦、搶劫被警方立案處理，足浴店3名負責人則因涉嫌非法拘禁被批捕，但男子家人卻質疑事發經過。

據指今年7月，40多歲的清潔女工阿梅（化名）某日凌晨約3、4時致電妹妹、足浴店股東之一阿萍，哭訴在店內被客人強姦。經了解，阿梅當時正在房間休息，一名男子突走進房要求與她發生關係。阿梅雖表明自己只是清潔，但男子恐嚇如她反抗就將她殺了。該男子又用手機拍下阿梅的裸照，威脅她報警就將照片傳到網上。事後男子又命阿梅用手機轉了300元（人民幣，下同，約360港元）給他，才回到自己的房間睡覺。

阿萍之後與另外兩名男店東一起趕回足浴店，並找該名年僅21歲的男客人阿泰（化名）對質，對方哀求以1萬元（約1.2萬港元）私了，並要求致電父親帶錢來。阿萍表示，當時因心軟同意，誰知阿泰期間企圖爬窗逃走，卻不慎從二樓簷篷墮地致頭部重傷。

但據阿泰的姊姊董女士稱，事發當日弟弟沒有致電返家。事後弟弟受重傷並失去記憶，就像中風一樣。她質疑弟弟假如犯強姦，為何對方不報警。董女士指弟弟至今做了兩次開腦手術，醫療費已花逾70萬元（約84萬港元），要求店方交代事件真相。阿萍則解釋，由於足浴店內為客人提供手淫服務，因擔心報警會被罰，所以接受對方私了要求。

咸寧市公安局溫泉分局近受訪時表示，由於阿泰處於半失憶狀態無法錄口供，但已警方已採證包括店內監控畫面、裸照、精液等。警方又表示，暫時排除阿泰於店內遭人毆打或推落樓。