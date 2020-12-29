美國大選：拜登籲民主國家聯手抗華　斥特朗普拖延交接

美國候任總統拜登周一（28日）聽取國安與外交專家的簡報，並發表講話。他強調，美國要與理念相近的國家聯手，與中國抗衡並追究其在貿易、科技及人權上的不當作為。他又批評總統特朗普拖延國安交接工作，警告此舉將令美國面臨安全風險。

拜登於特拉華州威爾明頓與其國安與外交小組舉行會議，國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問提名人沙利文（Jake Sullivan）、國家情報總監提名人海恩斯（Avril Haines）等候任官員亦有出席。拜登在會後發表講話，強調美國要領導應對當前最艱巨的威脅，但若只有美國單打獨鬥，沒法解決任何問題。

拜登強調，美國抗衡中國並追究其貿易、科技及人權侵犯等問題，如果聯合理念相近的盟友捍衞共同利益及價值，可讓美國處於更強大的位置。他指出，美國只佔全球經濟的25%，若與民主國家同一陣線，便能把經濟談判籌碼加倍；並強調在中美議題上，包括推動保護美國勞工、知識產權及環境的貿易經濟計劃、確保印太區域安全及捍衞人權等，亦將更有效達到目標。

拜登另指出，其過渡團隊仍未能從特朗普政府獲得所需的國家安全領域重要資訊，以避免交接時出現混亂，並遇到國防部和白宮行政管理和預算局政治領導層設置的很多障礙，批評現屆政府不負責任。他指摘，很多攸關國家安全的的機構遭到巨大損害，被掏空人員、能力和士氣，重建外交政策和國家安全是他上任後的重大挑戰之一。