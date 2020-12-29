新冠肺炎：內地多27宗確診　北京機場開展全面檢測

內地周二（29日）公布新增27宗新冠肺炎確診病例，北京和遼寧共有15宗本地個案。北京疫情防控工作領導小組過去兩日連續召開會議，決定進一步加快流行病學調查溯源，做好病例關聯比對分析，並加大篩查力度。會議又強調，要加強入境檢疫，全面開展機場人員核酸檢測。

北京通報，新增6男1女患者年齡介乎28至43歲，全部住於順義區，其中2人為網約車司機，其餘5人任職於貿易服務公司，但通報未交代是否同一公司。截至目前北京市共有3區被列為中風險地區，為朝陽區漢庭酒店大山子店、順義區南法信鎮西杜蘭村、順義區高麗營鎮張喜莊村。全市其他地區均為低風險。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組專題會議指出，當前疫情防控進入應急狀態，要求及時查清並公布疫情源頭，堅持「人物同檢」，嚴格執行入境人士「14+7」措施，對21天內有境外旅居史的進京人士加強管控和健康監測；要減少市民流動和聚集，加強公園景區、餐飲酒店、文化娛樂等場所及校園、培訓機構的防疫工作，並做好出租車、網約車的防疫和安全營運。

遼寧省亦連日出現本地確診病例，新增8宗個案，6宗出現在瀋陽（一宗為無症狀感染者轉確診）、大連則有兩宗（同樣一宗為無症狀感染者轉確診）。上述兩市各新增一宗本地無症狀感染個案。

過去一日，內地共有15宗境外輸入確診病例，分別為上海4宗、四川3宗，以及天津、內蒙古、福建、河南和廣東各一宗，新增6宗境外輸入無症狀感染個案，無新增死亡或疑似病例。至今全國累計87,003人確診，病死人數維持4,634人。