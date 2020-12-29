屋苑改人臉識別開門　住戶憂個資外洩

廣東、北京、浙江等多地屋苑，近日被指要求住戶用人臉識別技術「刷臉（掃描面部）」進出，民眾對此意見兩極。北京市大興區亦莊有住戶周二（29日）表示，人臉識別與住址、姓名等個人資料關聯後，擔憂人臉識別技術被濫用，物業採集資料較多，個資容易外洩。另有民眾認為，此做法十分方便，不用隨身帶開門識別卡（門禁卡）。

家住在亦莊某屋苑的住戶周晗(化名)表示，居委會早前發布通告，要求每位住戶需做人臉訊息採集，屋苑由使用門禁卡改為使用人臉識別。居委會解釋是執行上級統一要求，惟周晗表示，居民沒有看到政府通告，也不知是甚麼部門發布相關要求。該屋苑有大批住戶抵制，拒絕到居委會登記個人訊息，居民訊息錄入工作至今未完成。

內媒指，今年來，廣東等地不少新樓盤已加入人臉識別，更有屋苑強制要求，「不用人臉識別，就不能進入小區」。屋苑物業、居委會等部門表示，民眾出入屋苑轉用人臉識別，是因為要智能化管理，令住戶更安全和有效率，防止陌生人盜用門禁卡出入。有民眾支持，指用人臉識別後，住戶出入十分方便，特別是老人和孩子，他們經常忘記帶門禁卡。

惟不少住戶反對此做法，認為屋苑要求登記訊息，不單是人臉識別，另有身份證、居住訊息等其他個人訊息，「要是資料洩露，門牌號都一清二楚，我甚麼時候不再家，別人都知道」。另有民眾表示，不願捨棄個人訊息安全來換取這樣的便利，「小區到處是攝像頭（閉路電視），不用人臉識別已足夠安全」。

有業內人士解釋，目前人臉識別的隱患在於資料存儲安全，大量個人訊息綑綁，「一旦洩露，後果嚴重」。屋苑用人臉識別的法律問題上，有律師表示，目前法律無直接明確的規定，但在個人信息保護法草案中有涉及，規定人的臉部特徵屬於敏感訊息，要有充足必要性才能收集，亦要經過用戶同意。