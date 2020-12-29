霸王級寒潮影響華中華東　濰坊通宵下暴雪

內地迎來霸王級寒潮，中央氣象台周二（29 日）上午6時繼續發布最高級別橙色寒潮預警，受強冷空氣影響，中國中東部大部分地區將有大風和氣溫急降。預計今日起至周四（31日），中東部大部地區氣溫將下降攝氏8℃至10℃，東北、黃淮、江淮、江南、華南等部分地區降溫更達12℃至16℃。周一（28日）起，山東多地下起大雪。

受強冷空氣影，山東半島北部分地區周一晚下起暴雪並持續至周二上午，其中濟南、淄博、濰坊、臨沂、日照、煙台、威海和青島等地降雪量約6至8毫米，局部地區更達10毫米以上；菏澤、濟寧、泰安和棗莊降雪量4至6毫米，最多8毫米以上；其他地區降雪量1至3毫米。

在濰坊，截至周二上午8時半，全市仍普降大雪。市內青州、昌樂、臨朐等縣降雪量均突破了8毫米，最多10毫米。當地街道、屋頂、樹枝均披上一層白雪，就像童話世界般。受大雪影響，濰坊客運線路暫緩，濰坊機場臨時關閉。

在廣東，省氣象台首席預報員盧山分析，跨年夜寒流將以乾凍為主，冷空氣料周二下午2時前後進入廣東，翌日凌晨省部分地區氣溫將驟降。他預計自周三（30日）晚至元日日，整個粵北山區溫度降至0℃左右，會有霜凍，京珠北等高速的粵北段不排除有輕度積冰，廣東中部和南部市縣的山區最低氣溫將在5℃以下，也將有霜凍現象。

另深圳市氣象局聯合市應急局周一在新聞發布會上表示，周三至元旦假期該市將出現自從2016年1月以來最強降溫過程。