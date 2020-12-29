市府推出無瘦肉精金章　舉報違規獎金可達400萬新台幣

台灣將在明年元旦開放含瘦肉精美國豬肉進口，台中市政府宣布推出「牛豬產品無瘦肉精金標章」供業者申請。台中市長盧秀燕周二（29日）表示，所有肉類製品要經過市府審核通過才會獲發金章，鼓勵業者申請張貼，一同守護食物安全。

台中市政府召開市政會議，市衞生局長曾梓展在會上報告「2020年度食安成果報告暨萊克多巴胺（瘦肉精）肉品進入台中市之稽查及管制機制」，曾指出業者申請金標章效期1年，在期滿前3個月可重新提出申請，市政府將不定期前往稽查抽驗，如驗出肉品含瘦肉精，除依法加重裁罰，也將除去標章。

盧秀燕表示，「牛豬產品無瘦肉精金標章」是台中市獨有的，不同於業者自主標示的台中牛豬產地標示貼紙，申請金標章者需提出各種檢驗證明，市府才會予以頒發。另外，政府亦會提高吹哨獎金，民眾如檢舉含瘦肉精豬肉食品違反食安法案件，可領取實收罰鍰金額7成獎金；市府也將加發吹哨獎金，發給檢舉人10萬至200萬元（新台幣，下同，約2.8萬至55.8萬港元）獎金，若檢舉人現（曾）為內部員工，獎金上限提高至400萬元（約111萬港元）。