東風5導彈發射畫面罕見曝光　山東艦夜間訓練

解放軍中部戰區周一（28日）在官方微博發布一段介紹火箭軍的影片，片末罕見地出現東風5洲際彈道導彈的發射畫面。這款導彈是解放軍中服役時間最長的武器之一，據知其承載爆炸當量相當於400萬噸TNT的核彈頭。

影片中並未提及具體的部隊編號，但由於片頭標題中寫有「東風第一旅」字樣，所以一般認為，影片中發射東風5洲際彈道導彈的是中國戰略火箭軍原第801旅（軍改後編號不詳）。該旅曾在《解放軍報》中被稱為「東風倚天第一旅」，此後便有東風第一旅的外號。

該款洲際彈道導彈的研發歷史可追溯至1960年。相對解放軍新型的洲際彈道導彈，東風5的優勢在於運載量大。由於採用老式的井基部署模式，所以無需像東風31或東風41那樣壓縮重量。而更大噸位則意味着更高的運載量。相對上述兩種新型導彈所能攜帶的核彈頭，最多能提供100萬噸TNT以內的爆炸當量，東風5的承載爆炸當量足足多3倍。

另內地官媒軍事頻道周一亦罕有播出首艘國產航母山東艦夜間訓練的畫面。據報該艦在渤海某海域進行了一系列試驗訓練，內容集中於夜間離碼頭、狹水道航行、海上搜救和戰位損管等課目。同時，訓練又重點加強航空保障能力，進一步提升高強度保障作業下艦員的整體訓練水平。

山東艦今年最少4次出海訓練，最近一次於12月20日，解放軍海軍新聞發言人證實，由該航母組成的編隊當日通過台灣海峽，赴南海相關海域開展訓練。