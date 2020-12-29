台灣供水緊張　農委會宣布2.75萬公頃農田明年停灌

台灣多地近月供水緊張，台灣的農委會繼日前宣布明年第1期嘉南灌區1.9萬公頃農田停灌後，在周二（29日）再宣布台中2萬多公頃、苗栗2,800多公頃、新竹4,500多公頃於明年第1期作停灌，合共有2.75萬公頃農田受影響。

農委會表示，停灌的農田以用水量較大的水稻田佔大多數，其他為花卉、芋頭等作物。農委會強調這並非全面停灌，有引溪水灌溉的農地，可能就不需要暫停灌溉。當局重申，全台灣的灌區總面積為31萬公頃，而在明年需要停灌只有4.65萬公頃，因此措施並不會影響糧食安全。

農委會又表示，當局將制定補償措施，首先停灌區域不種水稻，且種植符合「對地綠色環境給付計劃」的綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元（新台幣，下同，約2.6萬港元）；其次，如果不種稻作，辦理翻耕或種植非獎勵作物或由農田水利署的管理處供水者，每公頃可補償8.2萬元（約2.3萬港元）。另外，若農民因停灌導致償還農業專案貸款出現困難，當中的本金償還期限可延長6個月，期間所產生的利息由政府補貼。