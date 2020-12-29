防疫查詢資料外洩　70明星照2元人民幣有售

網上近日有人兜售明星素顏照片，據指是來自北京當局針對新冠肺炎疫情防控推出的微信小程序「健康寶」中的個人資料。被洩露資料的明星包括楊冪、楊超越、蔡徐坤、王俊凱、王源、易烊千璽、劉昊然等70多位明星，而購買這些照片的價錢竟然只需2元人民幣（約2.4港元）。

北京今年2月推出健康寶，作用是透過微信小程序查詢防疫相關健康狀態。周一（28日）有內媒報道，代拍群組中有人大量售賣明星健康寶個人資料的截圖。而截圖的訊息包括明星的人臉識別照片、姓氏、身份證號碼，以及做核酸檢測的機構和具體檢測時間。

內媒記者試驗後發現，在健康寶的「他人核酸檢測結果代查」功能中，輸入同事的姓名和身份證號碼後，即可顯示同事在健康寶中登記的人臉識別照片。原本該功能需要「人臉識別」，但實際並未啟動。換言之，只要掌握了明星的姓名、身份證號碼，就能查到該明星的人臉識別照片。據了解，之後為照顧沒有或不會用智能手機的市民，健康寶特設代查第三者信息的功能，誰知卻遭不法分子利用。

據健康寶開發者北京市經濟和信息化局的一名工作人員表示，對於明星核酸檢測照片洩露事件，以及人臉識別功能未觸發的問題，已向上反映，正核實情況。至於研發健康寶的中關村科學城城市大腦股份有限公司公關人員回應，公司正跟進此事，會及時公布。

至於事件中的代拍，意思是代替粉絲拍攝明星照片。內地代拍行業已形成完整的產業鏈，該行業上游從事個人信息買賣，由中間人利用這些信息查詢明星的航班資料，再交給下游的人到機場甚至機上拍照，然後將照片賣給粉絲，或者專門管理發布藝人行程和照片的社交帳號。