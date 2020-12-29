10億人民幣走私象牙案宣判　2主犯獲無期徒刑

廣東廣州市中級人民法院周二（29日）就一宗特大走私珍貴動物製品案作出一審公開宣判。17名被告干犯走私珍貴動物製品罪，非法收購、出售珍貴、瀕危野生動物製品罪，偷越國（邊）境等罪。其中，主謀陳成宗和林智勇被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以走私珍貴動物製品罪，判處蔡守端有期徒刑15年，沒收個人財產人民幣500萬元人民幣（約600萬港元）；其餘被告分別判囚2至10年，扣查在案的涉案財物和贓物均依法予以沒收處理。

法院經審理查明，從2013年起，在逃疑犯陳建成和被告陳成宗父子二人合謀，由尼日利亞收購象牙，並將裝有象牙的木箱收藏於貨櫃內，通過海運走私到中國境內。為逃避海關監管，被告將象牙貨櫃與正常裝載木材的貨櫃混合及分批發貨，更轉託他人負責報關。法院指，在2013年7月至2018年8月期間，17名被告將20多噸象牙，走私進入中國銷售，價值超過10.2億元（約12.3億港元），其中4,661根象牙遭海關查獲。另外，陳男等人還在國內非法收購、出售犀牛角和象牙製品。

法院認為，17名被告為牟取非法利益，違反國家法律和海關管理法規，走私屬國家和國際公約禁止進出口的珍貴動物製品入境，情節特別嚴重。該案目前是國內查獲數額最大的走私象牙案，法院考慮各名被告在犯罪中的地位和作用後，依法作出上述判決。