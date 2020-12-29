中歐投資協定簽署在即 歐盟及德國促釋放公民記者

《中歐投資協定》最快於周三（30日）簽署，惟歐盟及德國官員在簽署前夕先後發表聲明，要求中國釋放公民記者張展；其他在囚記者、律師及維權人士，以及12名香港人蛇。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進指摘西方通過炒作張展，企圖分裂中國國內公眾的意見，破壞中國人的團結。

曾深入湖北省武漢市報道疫情的張展，周一（28日）因尋釁滋事罪成，在上海浦東新區人民法院判囚4年。歐盟指，張展被上海警方拘留期間受到酷刑和虐待，健康狀況嚴重惡化，她必須得到充分的醫療救助。

對於12名涉嫌觸犯中國偷越邊境罪的港人，歐盟指依據國際人權法以及中國《刑事訴訟法》，應獲得公平審訊及公正法律程序的權利，呼籲中國保確保被告享有公正及有公正的法律程序，讓他們盡快回港。

另外，德國聯邦政府人權專員柯夫勒（Bärbel Kofler）批評，中國政府對張展、陳秋實、方斌、李澤華等公民記者的作為，與中國對世衞調查疫情源頭所承諾的透明態度背道而馳。柯夫勒亦指，中國沒有公開審訊12港人人蛇，違反法治國家的基本原則。