中國供應商藍思科技被指僱用強制勞動維族人　蘋果否認

美國傳媒周二（29日）報道，人權組織、科技公司監督團體「科技透明計劃」（Tech Transparency Project）披露的文件顯示，蘋果公司的其中一個供應商藍思科技，僱用遭強制勞動的新疆維吾爾族人，蘋果公司否認有關指控。

藍思科技長期以來為蘋果供應屏幕玻璃、鏡頭和其他相關的玻璃元件。《華盛頓郵報》報道，上述文件指出，數以千計的新疆維族人被送到湖南的藍思科技工作；但蘋果發言人表示，已確認藍思科技並未僱用任何來自新疆的維吾爾族勞工，又指公司政策對強逼勞動零容忍，包括與違反有關政策的供應商停止合作，又稱會繼續盡力保障供應鏈中的工人。

不過，科技透明計劃仍質疑蘋果的說法，稱中國媒體的一篇報道曾指出，中國因新冠肺炎疫情而停止民航機服務後，有一批維族人曾乘搭包機到藍思科技的工場工作；另亦有報道介紹勞工轉移計劃將維族工人送到藍思科技位於湖南的設施工作的詳情。

而蘋果則稱，一直有對其供應鏈進行審視，並沒有發現有違反人權的證據。藍思科技暫未對報道作回應。

藍思科技也是網上零售業巨擘亞馬遜及電動車生產商Tesla的供應商；Tesla暫未回應報道，亞馬遜則拒絕置評。