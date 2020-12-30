警偵破逾600宗非法捕撈案　970名疑犯被捕

重慶市警方周二（29日）通報，自展開打擊長江流域非法捕撈行動，已偵破600宗違法捕水產品案，收繳1,100多套非法捕撈工具，查扣30艘船隻，涉案魚獲物逾1,600公斤，並查獲970人疑犯。當中包括被列為長江流域非法捕撈犯罪十大典型案例的陳某毅團夥。

在違法捕撈案件中，疑犯大多在深夜作案，地點多以偏遠隱蔽的江邊灘塗、江心島等淺水及汊江處為主。對此，警方借助無人機等巡河，以打擊同類的違法捕撈事件。此外，警方通報首例利用專業潛水設備非法捕撈水產品案。蔣某鷗、陳某興上月受張某邀約駕駛「三無」船隻（無船名船號、無船舶證書和無船籍港），用專業潛水設備，在嘉陵江4次非法捕撈，捕得逾200公斤野生魚獲。張某等6人目前已被刑拘，案件正在偵辦中。

據悉，陳某毅等人在長江流域重慶段四大家魚國家級水產種質資源保護區水域使用電魚具、「密眼網」等禁用漁具非法捕撈，並將魚獲物銷售至魚販及多家餐館。警方其後依法將陳某毅等14名疑犯採取刑事強制措施，查扣涉案船隻和漁具，現場查獲逾130公斤魚獲物。