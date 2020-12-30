美媒揭捷克挺台內幕　中國黑客被指曾窺捷克對港台藏立場

美國《華爾街日報》周二（29日）一篇長篇報道，細數歐洲對北京態度轉向，往美國強硬對華路線靠攏。當中述及捷克與台灣關係友好惹中方不滿，捷克亦斷定黑客替中國竊取捷克對香港、台灣、西藏立場等的資料。

報道指，捷克布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）對台灣友好的作風引發北京不滿，導致布拉格愛樂樂團等音樂團體的中國大陸巡迴表演去年起陸續被取消。中國駐捷克大使張建敏曾向捷克外交官說，此舉也是報復捷克揚言對中國大陸電訊設備商華為設限。

此外，張建敏還以親筆信警告時任捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）不要訪台，揚言雙方關係如不改善，外銷中國的鋼琴製造商佩卓夫（Petrof）將受害。柯佳洛今年1月因心臟病猝逝，訪台未能成行，11架鋼琴賣給中國買主的交易仍告吹，一名捷克富豪之後買下這批鋼琴。

繼任柯佳洛議長之位的維施特奇爾（Miloš Vystrčil）8月底率領捷克政商學界共90人訪問台灣。當時亦有報道指，佩卓夫也疑因此損失530萬捷克克朗（約183萬港元）的北京訂單。報道引述匿名官員說法表示，張建敏去電表達不滿時，一名捷克官員將話筒放在桌上，毫不理會張建敏的抱怨內容。

報道又指，捷克資訊安全部門判定有人替中國入侵外交部的電郵系統，研究捷克對西藏、台灣、香港等北京眼中敏感議題的立場後，捷克官員大吃一驚；而自2018年底，捷克下令政府數據不能再透過華為的軟件或硬件傳輸。華為雖一再否認從事間諜行為，捷克官員仍擔心華為可能配合中方蒐集情報。

知情人士透露，張建敏隨後赴捷克外交部警告，指捷克如果不收回對華為的立場，中國觀光客將不再到訪，其他經濟後果將接踵而至。然而，捷克遊客人滿為患，布拉格原本就想減少觀光客，中方警告不但沒奏效，捷克官員還與美國白宮國家安全委員會合作，將多位歐洲官員帶到布拉格參加一場資訊安全峰會，中方代表卻沒有獲邀。根據多位與會者說法，法國、德國與荷蘭部分官員擔心這場峰會將觸怒中國，但他們還是出席了。近年成為中國眼中釘的澳洲代表在會中警告：北京正在懲罰我們，未來就輪到你們了。