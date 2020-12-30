氣溫驟降遇限電　上班族偷開暖氣　學生點蠟燭上課

內地中央氣象台周三（30日）上午表示，受強冷空氣影響，預計當日上午至周四（31日）晚上，江南、華南大部分地區氣溫將急降10℃至12℃，媒體形容為「霸王級寒潮」。廣東省氣溫持續下降，省氣象台預計粵北市縣最低氣溫將降至0℃，山區更將跌至零下3℃至零下6℃。湖南近日實施限電措施，更引起上班族抱怨。

周二（29日）下午2時前後，粵北北部開始明顯降溫，冷空氣逐漸南下，幾乎籠罩整個廣東。截至當日晚上8時40分，全省已啟動100個寒冷預警信號，其中56個橙色預警。省氣象台預計，這次寒潮將為廣東帶來急降溫和低溫霜凍天氣，各地平均氣溫將下降9℃至11℃。大除夕至元旦日省大部地區天晴到多雲，粵北市縣氣溫料為0℃至2℃（高寒山區零下5℃至零下3℃），中部市縣1℃至4℃，南部市縣3℃至7℃。

氣溫驟降適逢國內多地近日實措限電措施，令不少民眾叫苦連天。湖南周二氣溫只有3℃，岳麓區有網民辦公大樓停電，「需爬20、30層樓才能到辦公室」。由於內地規定氣溫在3℃以上不得開空調，長沙有上班族在微博投訴在辦公室內凍到不斷打噴嚏，但只准開電腦，不敢開空調，後來有同事忍不住把窗戶關上，開着暖氣，形容「真的好感動」。湖南科技大學據指周二也發出停電通知，有學生在微博上傳全班點蠟燭上課的情景，表示「難得一遇」。