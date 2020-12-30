12港人蛇案 2人組織偷越邊境罪囚2至3年 李宇軒等8人囚7個月

12港人蛇案中，已認罪的10人判囚7個月至3年。

12名港人偷渡越境在內地被捕一案，繼內地官媒日前指其中10名被告審訊時當庭認罪，希望法庭從輕處罰，當中包括涉嫌違反《港區國安法》、曾在港被捕的「香港故事」成員李宇軒。深圳市鹽田區人民法院今早(30日)10時半宣判，裁定因組織他人偷越邊境罪罪成的鄧棨然判囚3年、喬映瑜判囚2年，分別處罰2萬及1.5萬元人民幣，至於因偷越邊境罪罪成的李宇軒、鄭子豪等8人，則分別判囚7個月及處罰1萬元人民幣。

另外2名未成年被告，將於今早約11時由深圳警方移交香港警方，2人返港後會先被押往天水圍警署。深圳鹽田人民檢察院表示，對自願認罪認罰的2名未成年人，即廖子文及黃臨福，經過依法審查及不公開聽證，以偷渡邊境罪作出不起訴決定。

被控的10名港人，包括鄧棨然、喬映瑜，兩人涉嫌組織他人偷越邊境罪；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟等8人涉嫌偷越邊境罪。同案另有2名未成年嫌疑人廖子文及黃臨福。

有涉案港人家屬昨(29日)表示，收到內地官派律師通知，指深圳市鹽田區人民法院最快今早10時半會作出宣判。